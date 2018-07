Bia Haddad Maia vence Teliana Pereira e se garante no Torneio de Bogotá

A brasileira Bia Haddad Maia se garantiu neste domingo na chave principal do Torneio de Bogotá. Na partida decisiva do qualifying, ela derrotou sua compatriota Teliana Pereira por 2 sets a 1, com parciais de 7/6 (7/4), 4/6 e 6/4.

Atualmente na 157ª posição no ranking da WTA, a jovem brasileira de 20 anos já tem a adversária definida na primeira rodada da chave principal: a paraguaia Verónica Cepede Royg, 117ª do mundo.

As duas se enfrentaram uma única vez, em 2014, com tranquila vitória de Bia por 6/3 e 6/1. Quem avançar pode ter pela frente a sueca Johanna Larsson, 57ª do mundo e terceira cabeça de chave.

Para chegar à rodada decisiva do qualifying, a principal tenista brasileira havia vencido a polonesa Paula Kania por duplo 6/2, enquanto Teliana derrotara a argentina Catalina Pella por 6/2 e 6/4. Bia, contudo, fez valer o seu melhor momento.

Em março, por exemplo, ela avançou à segunda rodada do expressivo Torneio de Miami, quando foi eliminada pela norte-americana Venus Williams. Teliana, por outro lado, vem despencando sucessivamente no ranking, após atingir o 43º posto em outubro de 2015, ano em que se sagrou campeã do Torneio de Bogotá, evento para o qual nem conseguiu se classificar em 2017.