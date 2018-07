Bia Haddad mantém técnico, mas vai treinar em Florianópolis

Beatriz Haddad Maia, tenista número 1 do Brasil, anunciou nesta segunda-feira que vai deixar o Rio de Janeiro para voltar a treinar em Florianópolis. Ela vai manter o técnico, o argentino German Gaich, mas não terá mais vínculo com a Tennis Route, academia que tem o capitão do Brasil na Copa Davis, João Zwetsch, como sócio-proprietário.

"Só tenho a agradecer à equipe Tennis Route por todo esses anos que estive treinando lá, foram muito importantes e aprendi bastante neste período. Mas, como sempre busquei evoluir, sempre pensando no melhor para o meu físico, voltar para Santa Catarina vai ser melhor para mim nesse momento", afirmou Bia.

A atleta treinou no Rio nos últimos três anos. Antes disso, estava em Santa Catarina, onde trabalhou com Larri Passos, ex-técnico de Gustavo Kuerten, e também com Marcus Vinícius Barbosa, o Bocão, em Balneário Camboriú.

"É um lugar que me traz boas lembranças e que eu adoro. Santa Catarina foi o primeiro estado que morei quando saí de casa para treinar, quando tinha 13 para 14 anos e fui morar em Balneário Camboriú", afirmou a brasileira, atual 104º do mundo.

De volta ao Sul do País, ela continuará sendo treinada por German Gaich. Mas haverá mudanças em sua equipe. Felipe Reis, com quem já trabalhou no passado, será seu novo preparador físico. E Paulo Cerutti será o fisioterapeuta. Ela ainda não definiu onde treinará na capital catarinense.

Bia deve voltar aos treinos nos próximos dias. Ela está na reta final de sua recuperação física após ser submetida a cirurgia nas costas no fim de maio. A operação se deveu a uma hérnia de disco lombar. Sua meta é voltar aos trabalhos a tempo de disputar o US Open, o último Grand Slam da temporada, que terá início no fim de agosto.