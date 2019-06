Bia Haddad muda calendário e anuncia que não vai mais disputar o Pan de Lima

A tenista brasileira Beatriz Haddad Maia anunciou nesta sexta-feira que não vai mais disputar os Jogos Pan-Americanos de Lima, no Peru, entre 26 de julho e 11 de agosto. A tenista número 1 do Brasil (121 do mundo) e sua equipe alteraram o calendário do segundo semestre, visando sua participação em um maior número de torneios, e, por isso, teve que abrir mão do Pan.

"Foi uma decisão muito difícil de tomar. Representar o Brasil é sempre uma prioridade para mim, mas dessa vez tive que agir com a razão e não jogar o Pan. Desejo sorte a todos os atletas, especialmente aos tenistas", afirmou Bia Haddad.

Depois de furar o qualifying de Wimbledon, a brasileira disputa na próxima semana a chave principal do Grand Slam realizado em Londres. Bia Haddad conheceu nesta sexta-feira a sua adversária na estreia, que será a espanhola Garbiñe Muguruza, 27.ª do ranking da WTA e cabeça de chave 26, que já foi campeã do torneio em 2014 e vice em 2015.

"Não tem jogo fácil em Grand Slam, ainda mais em uma estreia. Os jogos em Ilkley (Inglaterra) na semana passada e no quali aqui me deram bastante ritmo de jogo. Foram partidas difíceis, então me sinto adaptada à grama e confiante para o próximo jogo", analisou Bia Haddad. No único encontro entre as duas, em 2017, em Cincinnati, nos Estados Unidos, a espanhola levou a melhor vencendo a partida em dois sets.

Caso não avance à segunda semana de Wimbledon, a brasileira jogará o Torneio de Bastad, a partir de 8 de julho, na Suécia. Depois jogará em Lausanne (Suíça), em Jurmala (Letônia) ou Palermo (Itália) e em Karlsruhe (Alemanha), já pensando no US Open, o quarto e último Grand Slam da temporada, em Nova York.