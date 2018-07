Bia Haddad opera o ombro e só volta em 2016, com técnico novo

Segunda melhor brasileira do ranking da WTA (Associação das Tenistas Profissionais), Bia Haddad não joga mais nesta temporada. A atleta, de apenas 19 anos, precisou abandonar a competição de simples dos Jogos Pan-Americanos por conta de dores no ombro, vai precisar passar por cirurgia. Quando retornar às quadras, daqui a até seis meses, estará de técnico novo.

Nesta segunda-feira, a tenista anunciou que Marcus Vinicius Barbosa, o Bocão, com quem trabalhava há um ano, não é mais seu treinador. "O Bocão me ajudou muito nesse último ano. Com ele cheguei entre as 150 melhores do mundo e consegui atingir alguns objetivos. Apesar disso, decidi que era a hora de seguirmos caminhos diferentes", disse a jogadora, em comunicado.

A decisão por mudar de treinador foi anunciada junto com a assinatura de contrato para que Bia tenha sua carreira agenciada pela IMG, umas das maiores empresas de marketing esportivo do mundo, que cuida da carreira de Novak Djokovic e Maria Sharapova, entre outros.

Bia não detalhou se as duas decisões estão relacionadas. De acordo com sua assessoria de imprensa, a tenista vai aproveitar o período da reabilitação da cirurgia para avaliar, junto a sua nova agência e a Confederação Brasileira de Tênis (CBT), a escolha de um novo técnico.

Bia Haddad Maia sofreu um descolamento na cápsula anterior do ombro direito e sua recuperação levará entre 4 e 6 meses. "Infelizmente terei de ficar um tempo afastada das quadras para me recuperar. É uma pena, porque eu vinha na melhor fase da minha carreira, mas também já superei outras barreiras e tenho certeza que voltarei ainda mais forte para ser feliz em quadra e conquistar todos os meus objetivos", afirmou Bia.