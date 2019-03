Bia Haddad perde de americana e cai no qualifying do Torneio de Miami

A tenista Beatriz Haddad Maia se despediu do Torneio de Miami, nos Estados Unidos, nesta quarta-feira. A número 1 do Brasil foi eliminada na segunda rodada do qualifying pela local Taylor Townsend por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/4, em apenas 1h06min de confronto.

Bia só precisava desta vitória para entrar na chave principal da importante competição norte-americana, na qual entrou por convite. No entanto, não esteve à altura da rival, atual 96ª do mundo. A brasileira, 151ª do ranking, jogou mal e praticamente não teve chances nesta quarta.

Bia teve dificuldades principalmente no serviço. Acertou apenas 51% dos pontos quando jogou com o primeiro saque. Para efeito de comparação, Townsend acertou 90%. Assim, a brasileira se tornou alvo fácil da adversária, que obteve três quebras em oito oportunidades. Bia, por sua vez, não conseguiu ameaçar o serviço em nenhum momento do jogo. Da mesma geração, ambas têm 22 anos.

Com o resultado, a norte-americana garantiu vaga na chave principal da competição. Já a tenista do Brasil deve sofrer uma boa queda no ranking por não defender os pontos da terceira rodada obtida em Miami no ano passado - uma de suas melhores campanhas em torneios deste nível.

Na atualização do ranking daqui a quase duas semanas, Bia deve cair quase 30 posições, ficando ainda mais distante do Top 100, uma de suas metas para a temporada. A queda também deixará a tenista com menos chances de entrar direto na chave principal de Roland Garros, que será disputado no fim de maio. Ela precisará estar entre as 110 melhores do ranking nas próximas semanas para evitar o qualifying em Paris.