Bia Haddad perde nas duplas em Luxemburgo e encerra temporada

A tenista Beatriz Haddad Maia encerrou a temporada nesta quinta-feira, ao ser eliminada na chave de duplas do Torneio de Luxemburgo. Ela e a paraguaia Veronica Cepede Royg foram derrotadas pela norte-americana Varvara Lepchenko e pela húngara Fanny Stollar pelo placar de 2 sets a 1, com parciais de 3/6, 7/6 (7/5) e 6/2, pelas quartas de final.

Bia já havia sido eliminada na chave de simples, ao levar uma virada da sueca Johanna Larsson por 2 a 1, nas oitavas de final. A brasileira se despede da competição europeia com uma vitória em cada chave. Agora, a tenista número 1 do Brasil só voltará às competições no início de 2018.

Aos 21 anos, Bia encerrou sua primeira temporada no circuito da WTA, onde disputou os principais torneios do calendário, incluindo três dos quatro torneios de Grand Slam. Foi neste ano que disputou uma final e foi cabeça de chave pela primeira vez. Também obteve triunfos sobre rivais mais experientes e até ex-integrantes do Top 10.

Com destaque também em torneios de nível ITF, ela deu um salto grande no ranking, ganhando 115 posições. Atualmente é a 58ª do mundo, mas por ficar sem jogar, pode perder posições nestas últimas semanas do circuito.

OUTROS RESULTADOS

Na chave de simples de Luxemburgo, a porto-riquenha Monica Puig venceu mais uma e avançou à semifinal. Nesta quinta, ela despachou a britânica Naomi Broady por 6/0, 5/7 e 6/1. Sua próxima adversária sairá do confronto entre a belga Elise Mertens e a britânica Heather Watson.

A outra semifinal terá a alemã Carina Witthoeft e a francesa Pauline Parmentier. A primeira avançou ao despachar a holandesa Kiki Bertens, cabeça de chave número dois, por 6/1 e 6/2. Já Parmentier eliminou Johanna Larsson, algoz de Bia Haddad, pelo exato mesmo placar.