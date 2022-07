Bia Haddad perde nas duplas femininas e mistas e fecha participação em Wimbledon

O domingo não foi dos melhores para Bia Haddad. A brasileira, que vem de atuações de alto nível na temporada, encerrou sua participação nas quadras de Wimbledon com derrota nas duplas femininas e nas mistas, ambas nas oitavas de final. Após ser cabeça de chave na simples e ser surpreendida logo na primeira rodada, Bia Haddad dava mostras de que daria a volta por cima nas duplas, mas o domingo foi desastroso. Ao lado da polonesa Magdalena Frech, perdeu para a australiana Ellen Perez e para a americana Nicole Melichar-Martinez por 2 sets a 0, com duplo 6/1.

Bia e Magdalena estavam irreconhecíveis e viram as adversárias abriram 3 a 0 no primeiro set logo de cara. Com direito a lob, a brasileira respondeu e diminuiu, mas não foi páreo para Ellen e Nicole, que fecharam com um 6/1. No segundo set, parecia que a situação iria virar. Bia e Magdalena começaram na frente, mas logo se perderam. A polonesa teve quatro quebras no saque ao longo da partida, enquanto a brasileira cometeu duas duplas faltas, que praticamente deram o segundo set para as adversárias, que novamente fecharam com um 6/1.

QUEDA NA MISTA

A dupla brasileira com Bia Haddad e Bruno Soares foi eliminada nas oitavas de final da mista ao perder para a canadense Gabriela Dabrowski e para o australiano John Peers por 2 sets a 1, parciais de 4/6, 6/3 e 6/0. Após eliminação nas duplas femininas, Bia Haddad voltou com sangue no olhos para jogar ao lado de Bruno Soares, mas eles abusaram dos erros e das duplas faltas, quatro no total. Ainda não seguraram seis aces dos adversários.

No primeiro set, a dupla brasileira foi superior e conseguiu largar em vantagem, mas viu a produção cair no meio do segundo set e cedeu o empate. Dabrowski e Peers cresceram no último set e aproveitaram a desastrosa atuação de Bia e Bruno para aplicar um 'pneu', que os levou até as quartas de final de Wimbledon.

RAFAEL MATOS ELIMINADO

Rafael Matos também não teve um grande dia. O brasileiro e o espanhol David Vega Hernández foram eliminados nas duplas masculinas, nas oitavas de final, após perderem para o americano Rajeev Nam e o britânico Joe Salisbury por 3 sets a 1, parciais de 4/6, 6/4, 6/3 e 6/4. Rafael Matos e David Vega começaram surpreendendo ao vencer o primeiro set, chegaram a fazer duelos interessantes ao longo da partida, mas caíram para os primeiros cabeças de chave.