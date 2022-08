Bia Haddad desiste de WTA 250 de Granby para focar no US Open

Bia Haddad Maia já se concentra para US Open, no final de agosto. Após duas eliminações no WTA 1000 de Cincinnati, ambas contra Jelena Ostapenko nas duplas e na simples, a brasileira decidiu não participar do WTA 250 de Granby, no Canadá, marcado para a próxima semana. A atual número 16 ranking mundial viaja direto para Nova Iorque, onde já vai se preparar para o último Grand Slam do ano.

“Estou ótima, me sinto muito bem. Resolvemos não disputar Granby apenas como planejamento para chegarmos para o US Open com a melhor preparação possível. Terei a chance de jogar outros WTAs em 2022, mas Grand Slam só tem mais um. Sigo aprendendo e me entregando ao processo diariamente”, disse a tenista. Caso disputasse o torneio do Canadá, ela seria a cabeça de chave número 1.

Leia Também Bia Haddad perde mais uma vez para Ostapenko em Cincinnati e está eliminada nas duplas

A brasileira vem tendo uma grande temporada nesse ano. Há uma semana foi vice-campeã do WTA 1000 de Toronto, vencendo nomes como Iga Swiatek, líder do ranking mundial, e Belinda Bencic, campeã olímpica em Tóquio-2020, ao londo do torneio. Ao lado da casaque Anna Danilina foi finalista do Aberto da Austrália, se tornando a primeira brasileira na decisão do torneio australiano na era aberta. O US Open começa dia 29 de agosto e vai até 11 de setembro em Nova Iorque e Bia Haddad Maia deve entrar na chave principal direto, sendo uma das cabeças de chave do Grand Slam.