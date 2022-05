Bia Haddad perde de rival da Estônia e cai na 2ª rodada de Roland Garros

A brasileira Beatriz Haddad Maia foi eliminada da chave de simples de Roland Garros nesta quarta-feira. A tenista número 1 do Brasil e 48ª do mundo não resistiu à estoniana Kaia Kanepi e acabou sendo derrotada por 2 sets a 0, com duplo 6/4, em 1h27min de confronto, em Paris.

Apesar da queda, Bia registra sua melhor campanha no Grand Slam francês. Até então, ela não havia conseguido superar a rodada de abertura, o que fez desta vez. Com o resultado, a brasileira deve obter novamente seu melhor ranking da carreira, alcançando possivelmente o 43º posto ao fim do torneio.

Bia ainda vai disputar a chave de duplas e também as duplas mistas, com Bruno Soares, em Paris. No feminino, ela vai formar parceria com a casaque Anna Danilina, com a qual foi vice-campeã do Aberto da Austrália, em janeiro, em seu melhor resultado num Grand Slam, seja em simples ou em duplas.

Diante da ex-número 15 do mundo, nesta quarta, a brasileira desperdiçou dois break points no início do primeiro set e não resistiu ao estilo mais agressivo da rival no terceiro game. Kanepi quebrou, abriu vantagem e encaminhou a vitória na primeira parcial.

O segundo set foi mais equilibrado. O duelo seguiu parelho até o placar registrar 3/3. No sétimo game, a estoniana obteve a quebra suficiente para abrir vantagem novamente e fechar o set e a partida. Na terceira rodada, Kanepi terá pela frente a americana Coco Gauff (18ª cabeça de chave), que avançou ao superar a belga Alison van Uytvanck por 6/1, 7/6 (7/4).

A rodada desta quarta marcou novas surpresas na chave feminina. A britânica Emma Raducanu (12ª), atual campeã do US Open, e a grega Maria Sakkari (4ª) se despediram de forma precoce. Raducanu foi eliminada pela belarussa Aliaksandra Sasnovich por 3/6, 6/1 e 6/1. Sakkari, por sua vez, perdeu para a checa Karolina Muchova por 7/6 (7/5) e 7/6 (7/4).

As demais cabeças de chave avançaram no início desta quarta: a belga Elise Mertens (31ª), a suíça Jil Teichmann (23ª), a belarussa Victoria Azarenka (15ª), a alemã Angelique Kerber (21ª) e a americana Amanda Anisimova (27ª).

No masculino, o único resultado surpreendente do dia até agora foi a queda do americano Taylor Fritz (13º) diante do espanhol Bernabe Zapata Miralles. Os demais pré-classificados confirmaram o favoritismo: o canadense Felix Auger-Aliassime (9º), o americano John Isner (23º), o russo Karen Khachanov (21º) e o britânico Cameron Norrie (10º).