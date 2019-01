Bia Haddad se garante no Aberto da Austrália e Monteiro cai no qualifying

Beatriz Haddad Maia será a representante do Brasil nas chaves de simples do Aberto da Austrália, que se iniciarão na segunda-feira (no horário local). Na rodada final do qualifying em Melbourne, ela triunfou, obtendo a classificação para o primeiro Grand Slam da temporada, enquanto Thiago Monteiro foi eliminado.

Bia Haddad, a número 176 do mundo, derrotou a norte-americana Jennifer Brady, a 125ª colocada no ranking da ATP, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4. Para isso, contou com uma incrível reação na segunda parcial, em que chegou a estar perdendo por 4/1. Mas aí a brasileira ganhou cinco games consecutivos para triunfar.

Esta será a segunda participação consecutiva de Bia Haddad no Aberto da Austrália, evento em que no ano passado avançou para a segunda rodada. Agora, ela espera a definição da sua adversária de estreia, que ainda será determinado.

Por sua vez, Monteiro, o número 127 do mundo, não teve êxito na busca pela classificação para a sua segunda participação no Aberto da Austrália - a única, até agora, foi em 2017. Após triunfar em seus dois jogos no evento qualificatório, o brasileiro foi massacrado pelo sérvio Miomir Kecmanovic, o 126º colocado no ranking da ATP, por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/1.

Thomaz Bellucci, Rogério Dutra Silva e Guilherme Clezar, os outros brasileiros que entraram no qualifying do Aberto da Austrália, já haviam sido eliminados, todos na primeira rodada do evento.