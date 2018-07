Bia Haddad sente lesão e abandona jogo de estreia no Torneio de Charleston

A brasileira Beatriz Haddad Maia, 63ª no ranking da WTA, abandonou a partida contra a espanhola Lara Arruabarrena, número 84 do mundo, nesta terça-feira e está fora do Torneio de Charleston, disputado em quadra dura nos Estados Unidos.

Bia sentiu dores no braço esquerdo e deixou o jogo de estreia na competição no terceiro set, logo após a adversária confirmar o primeiro serviço e abrir 1 a 0. O duelo estava empatado em sets. A brasileira venceu o primeiro por 6/4, mas Arruabarrena conseguiu dar o troco na sequência, com 7/6 e 8 a 6 no tiebreak.

No segundo, Bia chegou a ter um match point no tiebreak, mas desperdiçou. Agora, ela tentará se recuperar a tempo de disputar o Torneio de Bogotá, que começará em 9 de abril. Na próxima fase, Arruabarrena enfrentará a norte-americana Madison Keys, número 14 do mundo.

Também nesta terça-feira, as norte-americanas tiveram três vitórias e apenas uma derrota. A única que tropeçou foi Sofia Kenin diante da australiana Ashleigh Barty por 6/3 e 6/2.

Já Kristie Ahn derrotou a australiana Samantha Stosur por 6/2 e 6/4, Taylor Townsend venceu a britânica Heather Watson por 6/3 e 6/4 e Claire Liu bateu a polonesa Magda Linette, de virada, por 1/6, 6/3 e 6/3.