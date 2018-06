Bia Haddad sobe duas posições, entra no Top 60 e fica perto do seu melhor ranking

O ranking da WTA foi atualizado nesta segunda-feira e voltou a contar com a subida de posições da brasileira Beatriz Haddad Maia. Uma semana depois de ter galgado nove postos na listagem por ter avançado à segunda rodada da chave de simples feminina do Aberto da Austrália, a tenista saltou mais dois e entrou no Top 60.

Bia agora figura na 59ª posição e ficou a apenas uma de alcançar a melhor colocação de sua carreira, que foi o 58º lugar atingido em setembro do ano passado. Única brasileira no Top 300 e que fez história ao encerrar um jejum de 53 anos de vitórias de tenistas do País na chave feminina do Grand Slam australiano, ela agora contabiliza 946 pontos.

Ainda sem jogar pelo circuito da WTA desde a sua campanha no Aberto da Austrália, Bia desta vez foi beneficiada pelas quedas no ranking da croata Ana Konjuh, que desceu da 59ª para a 64ª posição, e da casaque Yulia Putintseva, que despencou 30 lugares e agora é a 81ª tenista do mundo.

Já no Top 10, a única novidade foi a entrada da alemã Julia Görges, que subiu da 12ª para a 10ª colocação após avançar na semana passada às semifinais do Torneio de São Petersburgo, na Rússia. Já a francesa Kristina Mladenovic, derrotada na decisão da competição russa, caiu do 10º para o 13º lugar por não ter conseguido defender os pontos como atual campeã em São Petersburgo.

Mesmo eliminada nas quartas de final deste mesmo torneio russo, a dinamarquesa Caroline Wozniacki se manteve na liderança do ranking, posto que reassumiu depois de seis anos ao conquistar o título do Aberto da Austrália no sábado retrasado.

Confira o ranking atualizado da WTA:

1) Caroline Wozniacki (DIN), 7.965 pontos

2) Simona Halep (ROM), 7.616

3) Elina Svitolina (UCR), 5.835

4) Garbiñe Muguruza (ESP), 5.690

5) Karolina Pliskova (RCH), 5.445

6) Jelena Ostapenko (LET), 5.000

7) Caroline Garcia (FRA), 4.495

8) Venus Williams (EUA), 4.277

9) Angelique Kerber (ALE), 3.031

10) Julia Görges (ALE), 2.900

11) Johanna Konta (ALE), 2.825

12) Sloane Stephens (EUA), 2.813

13) Kristina Mladenovic (FRA), 2.770

14) Madison Keys (EUA), 2.644

15) Anastasija Sevastova (LET), 2.540

16) Ashleigh Barty (AUS), 2.486

17) Coco Vandeweghe (EUA), 2.434

18) Magdalena Rybarikova (ESQ), 2.363

19) Svetlana Kuznetsova (RUS), 2.362

20) Elise Mertens (BEL), 2.215

59) Beatriz Haddad Maia (BRA), 946

398) Laura Pigossi (BRA), 96

405) Gabriela Cé (BRA), 91 D