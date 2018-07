Bia Haddad surpreende eslovena e avança às quartas no Rio Open

Bia Haddad Maia ignorou em grande estilo o favoritismo da eslovena Polona Hercog para garantir vaga nas quartas de final do Rio Open, nesta quinta-feira, no Jockey Club Brasileiro, palco do principal torneio de tênis do País na atualidade. Única brasileira ainda viva na chave de simples feminina da competição, ela arrasou a adversária por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/1, em apenas uma hora e nove minutos.

Apenas a 234ª colocada do ranking mundial, Bia assim passou com autoridade pela atual 77ª tenista da WTA e sétima cabeça de chave do Rio Open. Desta forma, ela se credenciou para encarar na próxima fase a vencedora do confronto entre a italiana Sara Errani, principal favorita ao título, e a espanhola Lourdes Dominguez Lino, que também acontece nesta quinta.

Neste primeiro duelo diante de Hercog no circuito profissional, Bia confirmou todos os seus saques no primeiro set e converteu dois de três break points para garantir a vantagem inicial de 6/1. Em seguida, desta vez sem oferecer nenhuma chance de quebra para a sua adversária, a brasileira aproveitou duas de oito oportunidades de ganhar games no serviço da rival para aplicar o 6/2 que liquidou o confronto.

Outra favorita eliminada nesta quinta-feira no Rio Open foi Roberta Vinci. Terceira cabeça de chave, a tenista italiana caiu diante da paraguaia Veronica Cepede Royg por 6/2 e 6/3. Com o triunfo, a tenista sul-americana foi às quartas de final e terá como próxima rival a eslovaca Anna Karolina Schmiedlova, sexta pré-classificada, que neste dia de confrontos atropelou a argentina Paula Ormaechea por 6/0 e 6/2.