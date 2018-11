Bia Haddad tira férias de uma semana e já mira preparação para a temporada 2019

As férias da tenista Beatriz Haddad Maia terão apenas uma semana. A partir do próximo dia 26, a número 1 do Brasil e 186.ª do mundo inicia a pré-temporada para 2019, visando a parte física em Florianópolis, sua base de treinamentos no País. "Serão poucos dias de férias, mas quero aproveitar para dar uma espairecida e focar na pré-temporada", afirmou.

O ano de 2018 para a paulista, de 22 anos, foi repleto de mudanças e marcado por uma cirurgia. "Foi um ano difícil. Deixei a Tennis Route, no Rio, para me basear em Florianópolis com a equipe que hoje eu acredito que pode me ajudar dentro e fora da quadra. Passei por uma cirurgia (nas costas) e fiquei três meses afastada das quadras. Foi duro", disse.

Bia Haddad voltou ao circuito em agosto e seu principal resultado na temporada foi o vice-campeonato do ITF de Tyler, nos Estados Unidos, há duas semanas. "Eu superei esse momento, talvez o mais difícil da minha carreira, saí com uma final de um challenger, terminando o ano melhor, me classificando para um Grand Slam. A gente sabe o quão difícil é estar no circuito".

Em 30 jogos no ano, Bia Haddad obteve 11 vitórias. "Agradeço à minha equipe, meus patrocinadores e minha família que estão sempre comigo, independentemente de ter sido um ano mais difícil, de mais derrotas do que vitórias, mas levo como mais um momento de aprendizado que está aí para nos fortalecer, melhorar e colher os frutos mais pra frente. Seguimos firme para conquistarmos os nossos objetivos", comentou.

Bia Haddad inicia a pré-temporada no Brasil, mas terminará a preparação na IMG Tennis Academy, em Bradenton, na Flórida, nos Estados Unidos. "Será importante ir para lá, pois lá tenho a oportunidade de treinar bastante com as meninas que jogo o ano inteiro".