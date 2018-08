Bia Haddad vence em estreia no Canadá após voltar de cirurgia

Sem jogar desde o início de maio, a tenista brasileira Beatriz Haddad Maia fez seu retorno às quadras nesta quarta-feira. Recuperada de uma cirurgia nas costas, a número 1 do Brasil venceu em sua estreia no Torneio de Vancouver, de nível ITF US$ 100 mil, no Canadá. A brasileira encara a competição como teste e também como preparação para o US Open.

Bia, atual 116º do mundo, superou na estreia a local Carol Zhao, 143ª, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/1, em 1h15min de duelo. Na sequência do torneio, pelas oitavas de final, ela vai enfrentar a romena Alexandra Dulgheru, que avançou na chave ao bater a húngara Fanni Stollar por 6/2 e 6/1. Dulgheru ocupa atualmente a 148ª posição do ranking, mas já foi a 26ª, em 2011.

"Foi um bom começo aqui em Vancouver. Consegui controlar bem o jogo. Ponto a ponto, fui pegando ritmo aos poucos. Saquei muito bem e isso acabou fazendo a diferença. Fiquei feliz com o meu desempenho hoje. É muito bom poder voltar a jogar", comemorou a tenista do Brasil.

Bia não competia desde o retorno do Torneio de Madri, disputado no início de maio. Na ocasião, caiu logo na estreia, já com dores nas costas. No fim do mesmo mês, foi submetida a uma operação por conta de uma hérnia de disco.

Em razão do processo de recuperação física e técnica, o Torneio de Vancouver será a única preparação da tenista para o US Open, quarto e último Grand Slam da temporada. Classificada para o qualifying, ela entrará em quadra em Nova York já na próxima semana. A chave principal terá início no dia 27.