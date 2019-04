Bia Haddad vence espanhola de virada e está nas semifinais em Bogotá

A brasileira Beatriz Haddad Maia está classificada às semifinais do Torneio de Bogotá. Nesta sexta-feira, a número 165 do mundo ficou 2 horas e 44 minutos em quadra para assegurar o triunfo de virada sobre a espanhola Sarra Sorribes Tormo, a 79ª colocada no ranking da WTA, por 2 sets a 1, com parciais de 6/7 (6/8), 6/2 e 6/3.

Como precisou disputar o qualifying para participar da chave principal do Torneio de Bogotá, Bia Haddad já acumula cinco vitórias consecutivas no evento colombiano. E se classificou para a segunda semifinal da sua carreira, sendo que em 2017 foi vice-campeã do Torneio de Seul, após perder a decisão para a letã Jelena Ostapenko.

Curiosamente, naquele evento sul-coreano, Bia Haddad também derrotou Sorribes Tormo nas quartas de final, mas, naquela oportunidade, por duplo 6/4. Só que dessa vez o triunfo foi bem mais complicado, numa partida de 16 duplas faltas, sendo nove da tenista espanhola.

O primeiro set teve seis quebras de serviço, no terceiro e quarto games e também do sexto ao nono. A definição, então, ficou para o tie-break, quando Sorribes Tormo se deu melhor.

No segundo set, Bia Haddad conseguiu quebras de saque no primeiro, terceiro e quinto games. E ainda que não tenha sustentado o saque no segundo, não teve problemas para triunfar por 6/2.

O sete de desempate também foi cheio de quebras de serviço: seis nos nove games disputados. Foram quatro para Bia Haddad, no terceiro, quinto, sétimo e nono games, o que a levou a assegurar a vitória por 6/3 e a passagem às semifinais do Torneio de Bogotá.