Bia Haddad vence experiente belga na estreia em Luxemburgo

Beatriz Haddad Maia mostrou mais uma vez nesta segunda-feira por que vive grande fase no circuito. A tenista número 1 do Brasil estreou com uma boa vitória no Torneio de Luxemburgo ao superar a experiente belga Kirsten Flipkens pelo placar de 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4, em 1h20min de duelo.

Aos 31 anos, Flipkens é a atual 74ª do ranking. Mas já foi a 13ª colocada da lista da WTA e tem um título no circuito profissional. Mesmo com esta experiência, a belga foi alvo fácil da brasileira, que não sofreu nenhum quebra de saque ao longo da partida. Foram três break points salvos. Ela obteve duas quebras, uma em cada set.

Nas oitavas de final, Bia vai duelar com a vencedora do confronto entre a canadense Eugenie Bouchard e a sueca Johanna Larsson. Pela primeira vez num torneio de nível WTA, a brasileira é cabeça de chave, com a sétima posição entre as pré-classificadas.

Outras cabeças de chave também venceram nesta segunda. A belga Elise Mertens (5ª) bateu a espanhola Sara Sorribes Tormo por 6/0 e 6/2, enquanto a estoniana Anett Kontaveit (3ª) despachou a eslovaca Jana Cepelova pelo exato mesmo placar.

Já a romena Sorana Cirstea (4ª) abandonou diante da paraguaia Veronica Cepede Royg. Ela desistiu do jogo quando a rival vencia por 7/5 e 3/2. Em outro jogo da rodada, a norte-americana Madison Brengle eliminou a espanhola Lara Arruabarrena Vecino por duplo 6/2.