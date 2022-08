Bia Haddad vence Karolina Pliskova e vai para a final do WTA 1000 de Toronto

Bia Haddad está na final do WTA 1000 de Toronto, no Canadá. A brasileira derrotou neste sábado a checa Karolina Pliskova, número 14 do mundo, com o placar de 2 sets a 0, parciais de 6/4 e 7/6. Bia agora enfrenta a romena Simona Halep, número 15 do ranking, neste domingo, às 14h30 (de Brasília), pelo título do importante torneio.

Bia chega pela primeira vez à final do WTA 1000 e já alcançará a sua melhor posição na lista das melhores tenistas do mundo, tornando-se uma top 20 a partir de segunda-feira, data da divulgação pela WTA. Em caso de vice-campeonato, ela será a 16ª jogadora do planeta, mas, se levantar o troféu, subirá dez posições: da 24ª para a 14ª colocação.

“Eu estou muito feliz, é muito difícil jogar contra a Karolina (Pliskova). Ela é muito agressiva, tem uma precisão incrível e bate muito forte. Sempre aprendi muito assistindo ela jogar. E hoje é um prazer jogar com ela e foi incrível poder vencer a partida", analisou Bia, ainda em quadra, emocionada.

A brasileira começou o confronto de forma arrasadora. Logo no primeiro game foi capaz de quebrar o serviço da checa. A tenista também sacou muito bem no set e confirmou seus três primeiros serviços. Bia quebrou outra vez o game da adversária e abriu larga vantagem: 5 a 1. Daí Pliskova entrou no jogo. A número 14 do mundo barrou o ímpeto da brasileira, encostou no placar (5 x 4), mas não evitou a derrota no primeiro set, errando bastante no último game, permitindo que Haddad fechasse a conta.

O segundo set começou com o saque de Karolina Pliskova. Ainda sentindo o baque da primeira etapa, chegou a cometer dupla falta, mas confirmou, após Bia forçar algumas vantagens e ter até uma chance de quebra. A checa, então, ganhou confiança e logo na sequência quebrou o serviço da brasileira e confirmou o seu, abrindo vantagem de 3 a 0 e colocando forte pressão em Bia.

Haddad, no entanto, manteve a calma, confirmou seus saques e conseguiu reagir, devolvendo a quebra e empatando o set em 5 a 5, para depois levar para o tie break. No ponto a ponto, as duas tenistas conseguiram mini quebras, mas Haddad foi mais precisa e levou a melhor, fechando em 7/6, com 2 sets a 0.

Na decisão pelo título, a pedreira será Simona Halep, que desbancou a norte-americana Jessica Pegula, 7ª do ranking, de virada, com 2 sets a 1 (2/6, 6/3 e 6/4). Halep já ocupou o topo do ranking mundial em 2017e 2018.Porém, Bia eliminou a atual melhor do planeta nesta campanha do Aberto do Canadá. Nas oitavas de final, a polonesa Iga Swiatek caiu diante da brasileira por 2 sets a 1, parciais de 6/4, 3/6 e 7/5.