Bia Haddad avança para a 2ª rodada no quali de Roland Garros

A brasileira Beatriz Haddad Maia estreou com vitória no qualifying de Roland Garros, nesta terça-feira. A tenista número 1 do Brasil derrotou a espanhola Silvia Soler, 146º do mundo, por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/2. Com o resultado, ela precisa de mais dois triunfos para entrar na chave principal do Grand Slam francês pela primeira vez na carreira.

Em boa fase na temporada, a tenista de 20 anos abriu 3/0 no set inicial, mas cedeu o empate. O duelo foi definido no 10º game, quando Bia faturou nova quebra de saque e fechou o set. No segundo, Bia saiu na frente novamente, mas desta vez foi mais rápida ao decidir a parcial, sacramentando a vitória após 1h18min.

Na segunda rodada do quali, a brasileira vai enfrentar a croata Jana Fett, atual 186ª do ranking. Para avançar, Fett derrotou a húngara Fanni Stollar por 7/6 (7/5) e 6/3. Será o primeiro confronto entre as duas tenistas no circuito.

Atual 101ª do mundo, Bia Haddad tenta disputar pela primeira vez na carreira a chave principal de um Grand Slam. Para tanto, ela conta com bons resultados que conquistou nas últimas semanas, quando faturou o maior título de sua carreira, em Cagnes-Sur-Mer, foi campeã do ITF US$ 25 mil de Clare, na Austrália, e chegou às quartas de final do WTA de Praga, na República Checa. Nas duplas, venceu o WTA de Bogotá, na Colômbia.

Bia é a única representante do Brasil no feminino profissional. No masculino, o País terá Thomaz Bellucci, Rogério Dutra Silva e Thiago Monteiro. Nas duplas, o Brasil terá Marcelo Melo, Bruno Soares, Marcelo Demoliner e André Sá, além de Bellucci e Dutra Silva.