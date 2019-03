Bia Haddad vence russa na estreia no quali do Torneio de Miami

A tenista Beatriz Haddad Maia estreou com uma virada no qualifying do Torneio de Miami, nos Estados Unidos, nesta segunda-feira. Convidada da organização, a número 1 do Brasil derrotou a russa Anna Blinkova por 2 sets a 1, com parciais de 2/6, 6/3 e 6/2, em 1h50min de duelo.

Com o resultado, ela só precisa de mais uma vitória para entrar na chave principal do importante torneio, de nível Premier, disputado em quadra dura. Sua próxima adversária será a local Taylor Townsend, décima cabeça de chave e atual 96ª do ranking. Será o primeiro confronto entre as duas tenistas no circuito.

Em Miami, Bia tem a difícil missão de tentar repetir o seu desempenho do ano passado, quando parou na terceira rodada, em um dos seus melhores resultados em torneios deste nível. Se não conseguir repetir a performance, poderá perder boas posições na lista da WTA.

Para evitar isso, ela começou sua campanha com uma forte virada. Contra a atual 109 do mundo, Bia começou irregular ao sofrer três quebras de saque no set inicial. No entanto, começou a superar a irregularidade na segunda parcial, quando chegou a perder o serviço em um game, mas obteve três quebras.

Após empatar o duelo, a atual 151º do mundo cresceu na partida. Elevou o seu desempenho no saque e salvou a única chance cedida à rival. Ao mesmo tempo, passou a pressionar o serviço da local. Foram duas quebras e a vantagem garantida no placar para sacramentar a vitória.

A tenista brasileira vive bom momento no circuito. Tentando recuperar o terreno perdido no ranking, após cirurgia realizada no ano passado, ela se destacou no Torneio de Acapulco, quando venceu quatro jogos seguidos, desde o qualifying. Na chave principal, obteve a maior vitória de sua carreira, ao superar a norte-americana Sloane Stephens, então número quatro do mundo.