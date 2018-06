Bia Haddad volta a sentir dor nas costas e desiste de Roland Garros

O Brasil não terá representante na chave feminina de Roland Garros. Beatriz Haddad Maia vai ficar de fora do Grand Slam francês por conta de dores nas costas que já vinham atrapalhando sua temporada de saibro na Europa. Em razão do problema físico, ela disputou apenas três torneios nesta gira sobre a terra batida.

Nas últimas semanas, Bia já havia desistido de competir em Roma e Estrasburgo, nesta semana. Por precaução, ela e sua equipe desistiram das competições para que a tenista estivesse 100% para Roland Garros. No fim de semana, Bia já treinava em Paris, visando o Grand Slam.

Mas as dores voltaram e ela decidiu retornar ao Brasil, onde passa por avaliação médica ainda nesta terça-feira, em São Paulo. Somente após a consulta, Bia vai saber qual será o eventual tratamento e quando poderá retornar às quadras.

As recentes lesões praticamente acabaram com a temporada de saibro de Bia neste ano. Desde o início de abril, ela disputou apenas três partidas. O primeiro problema físico aconteceu no Torneio de Charleston, quando abandonou na estreia em razão de dores no punho esquerdo.

Após rápida recuperação, foi eliminada na estreia na chave principal do Torneio de Praga e na primeira rodada do qualifying do Torneio de Madri. Na competição espanhola, o incômodo nas costas já atrapalhou o seu rendimento.

Com poucos torneios nos últimos meses e com a ausência em Roland Garros, Bia deve sofrer nova queda no ranking da WTA. A número 1 do Brasil e atual 89ª do mundo vai deixar o Top 100 ao fim da competição em Paris. Será a sua pior posição desde maio do ano passado.