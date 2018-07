Bia Maia aparece entre as primeiras do ranking mundial juvenil

Bia Maia, tenista do Instituto Larri Passos (CBT/Correios), promete ser um nome conhecido no tênis mundial em breve. Isso porque a atleta, de apenas 15 anos, já aparece em 18.º lugar no ranking da ITF Juniors, divulgado nesta semana.

A atleta tem participado constantemente de torneios juvenis em toda a América Latina. No circuito profissional, Bia conseguiu entrar em Roland Garros, no ano passado, e em dois Futures (em São Paulo e em Goiânia). Desde o início do ano, Bia chegou a três finais de quatro competições que participou.

Além disso, a tenista conta com o apoio de Gustavo Kuerten, Larri Passos, da CBT e do Ministério dos Esportes para treinar para a Olimpíada de 2016. A agenda cheia e as conquistas alcançadas ajudam a trazer maturidade à jovem tenista.

"Fico muito feliz com toda a bagagem que ganhei nesse último ano. Estou mais madura em todos os sentidos. Mais profissional e mais forte física e emocionalmente. Hoje em dia, eu entro na quadra acreditando no meu estilo de jogo para ganhar até das mais fortes", afirma a jovem.

A tenista, que começou o ano entre as 80 melhores juvenis do mundo e na 686.ª colocação no WTA, concentra as suas atuais atenções no Future de Ribeirão Preto, em São Paulo, o único torneio profissional do semestre. "O ranking pode favorecer o nosso calendário e dar a vantagem de estar perto das melhores jogadoras do circuito” comentou Roberto Carvalho, técnico do Instituto Larri Passos e do CBT.