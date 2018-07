Bicampeã do torneio, Azarenka arrasa Kerber na estreia em Doha

Duas vezes campeã do Torneio de Doha, com os títulos de 2012 e 2013, Victoria Azarenka estreou com vitória na competição realizada no Catar, nesta segunda-feira. Após entrar solta na chave pelo fato de que despencou no ranking após longo tempo de afastamento provocado por lesões na temporada passada, a tenista bielo-russa arrasou a alemã Angelique Kerber por 2 sets a 0, com parciais de 6/0 e 6/3.

Hoje apenas na 48ª posição da listagem da WTA, Azarenka assim fez a sua primeira vítima de peso no torneio, pois Kerber defendia a condição de oitava cabeça de chave e atual 11ª tenista do mundo. Porém, acabou liquidada em apenas uma hora e seis minutos de partida desta segunda.

Já no primeiro set, ao confirmar todos os seus saques com facilidade e aproveitar as três oportunidades de quebrar o serviço da alemã, a bielo-russa aplicou um "pneu" (6/0) para abrir vantagem no confronto. Já a segunda parcial foi bastante equilibrada e Kerber chegou a quebrar o saque de Azarenka por duas vezes. Mas a ex-líder do ranking mundial converteu três de quatro break points para fazer 6/3 e fechar a partida em 2 sets a 0.

Com a boa vitória na estreia, Azarenka se credenciou para enfrentar na próxima rodada a vencedora da partida entre a russa Daria Gavrilova e a ucraniana Elina Svitolina, programada para acontecer nesta terça-feira.

Outra tenista de destaque que estreou com vitória em Doha nesta segunda-feira foi Venus Williams. Sétima cabeça de chave, a norte-americana derrotou a australiana Casey Dellacqua por 2 sets a 1, de virada, com 3/6, 6/2 e 6/1. E a próxima rival de Venus já está definida. Trata-se da checa Barbora Zahlavova Strycova, que superou a alemã Sabine Lisicki por 7/5 e 6/4.

Já a italiana Flavia Pennetta estreou em Doha batendo a russa Svetlana Kuznetsova por 2 sets a 1, de virada com 3/6, 6/4 e 6/2, e será a adversária de estreia da polonesa Agnieszka Radwanska, quarta cabeça de chave.

Em outro jogo disputado nesta segunda, a checa Lucie Safarova venceu a australiana Samantha Stosur por 2 sets a 0, com 7/6 (7/3) e 6/4. Assim, ela será a primeira rival da russa Ekaterina Makarova, quinta pré-classificada, outra que só estreia na segunda rodada.