Bicampeão, Bellucci abre Torneio de Gstaad com vitória

Bicampeão do Torneio de Gstaad, com os títulos obtidos em 2009 e 2012, Thomaz Bellucci estreou nesta edição do ATP 250 suíço com vitória. Nesta terça-feira, o tenista número 1 do Brasil venceu o austríaco Gerald Melzer, 148º colocado do ranking mundial, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4, e se garantiu na segunda rodada da competição.

Com a vitória, o brasileiro se credenciou para enfrentar na próxima fase o argentino Federico Delbonis, que na última segunda-feira estreou derrotando o alemão Dustin Brown por duplo 6/3.

O triunfo sobre Gerald Melzer também fez Bellucci encerrar o jejum de vitórias em estreias em torneios válidos pelo circuito principal da ATP. A última havia acontecido na primeira rodada de Roland Garros, no fim de maio, quando superou o alemão Benjamin Becker. Depois do Grand Slam francês, ele jogou três torneios da série challenger, considerados de segundo escalão no circuito, caindo na segunda rodada de todos eles, e ainda foi eliminado na estreia do qualifying de Wimbledon e em seu primeiro jogo no ATP 500 de Hamburgo, na semana passada.

Nesta terça, Bellucci precisou de uma hora e 14 minutos para eliminar Melzer, que veio do qualifying em Gstaad. No primeiro set, sem ter o seu saque quebrado, aproveitou um de dois break points cedidos pelo austríaco para abrir vantagem e depois fechar em 6/3. Já na segunda parcial, mais uma vez confirmando todos os seus serviços, o brasileiro aproveitou a única chance de quebra cedida pelo rival para assegurar o 6/4 que liquidou o confronto.

Na segunda rodada na Suíça, Bellucci travará o quinto confronto diante de Delbonis no circuito profissional, sendo que o argentino ganhou três deles. No último, porém, o brasileiro saiu vencedor no Torneio de Munique. Antes disso, o atual 56º colocado do ranking mundial levou a melhor em Viña del Mar (2012), em Gstaad (2013) e São Paulo (2014). Todos estes confrontos ocorreram em piso de saibro como o do ATP 250 suíço.