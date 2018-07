Boleiro leva saque na barriga a 204km/h

O canadense Vasek Pospisil acertou um saque na barriga do boleiro em jogo contra o búlgaro Grigor Dimitrov, nesta quarta-feira, dia 12, válido pelo Masters de Xangai, na China. A bola atingiu o menino a 204 km/h. Depois de receber a bolada, o garotinho começou a chorar, deixando o público sensibilizado. Dimitrov foi até o menino para consolá-lo e acabou cedendo uma de suas munhequeiras. Mesmo com o gesto de boa ação, o ex de Maria Sharapova perdeu para Pospisil por 2 sets a 0, parciais de 7/5 e 7/6 (7-2), após 1h43 de partida. Veja o lance abaixo: