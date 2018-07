Bolelli e Fognini faturam título de duplas no Aberto da Austrália

O título da chave de duplas do Aberto da Austrália de 2015 vai para a Itália. Neste sábado, os compatriotas Simone Bolelli e Fabio Fognini levaram a melhor na surpreendente decisão diante dos franceses Pierre-Hugues Herbert e Nicolas Mahut, vencendo por 2 sets a 0 (duplo 6/4) em 1h22min de partida e ficaram com o troféu do primeiro Grand Slam do ano.

Este é apenas o terceiro título dos dois atuando juntos, sendo que os dois primeiros tiveram bem menos expressão, em Umag, em 2011, e Buenos Aires, em 2013. Já Herbert e Mahut perderam a chance de faturar o primeiro troféu em conjunto.

A decisão deste sábado surpreendeu porque não envolveu nenhum dos principais duplistas da atualidade, como os irmãos Mike e Bob Bryan ou os brasileiros Marcelo Melo e Bruno Soares. Ainda assim, os franceses entraram como favoritos por estarem em melhor posição no ranking de duplas. Mahut é o 21.º e Herbert é o 64.º, enquanto Fognini é o 55.º e Bolelli é apenas o 134.º.

Mas os italianos ignoraram qualquer prognóstico e, embalados, conseguiram três quebras ao longo da partida para vencer. Nas semifinais, eles haviam derrotado os cabeças de chave número 6 Jean-Julien Rojer, da Holanda, e Horia Tecau, da Romênia.