Bondarenko é eliminada no Torneio de Varsóvia A ucraniana Alona Bondarenko foi surpreendida e eliminada nesta quinta-feira nas quartas de final do Torneio de Varsóvia. A cabeça de chave número 6 perdeu para a húngara Greta Arn por 2 sets a 1, com parciais de 5/7, 6/4 e 6/4, em 2 horas e 12 minutos.