Bondarenko e Wozniak vencem estreia em Charleston

Número 25 do mundo e nona favorita em Charleston, Bondarenko passou com facilidade pela norte-americana Julie Ditty. Em apenas 1h05, ela venceu por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/2. Na próxima fase, a ucraniana enfrentará a vencedora do confronto entre a alemã Julia Goerges e a tenista local Bethanie Mattek-Sands.

Já Wozkiak teve mais dificuldade diante da também norte-americana Lilia Osterloh. Número 44 do ranking mundial e 12.ª favorita, a canadense precisou de 1h45 para derrotar a adversária por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 7/6 (11/9). Agora, Wozniak duelará contra a colombiana Catalina Castano, que eliminou Anna Tatishvili, da Geórgia.

As principais favoritas em Charleston ainda não estrearam, como a dinamarquesa Caroline Wozniacki, primeira cabeça de chave e atual vice-campeã. Já a sérvia Jelena Jankovic, vencedora em 2007, joga nesta terça contra a romena Edina Gallovits.

ESPANHA - Pelo Torneio de Barcelona, também disputado no saibro, a romena Sorana Cirstea estreou com vitória. Quinta cabeça de chave do torneio, ela venceu a austríaca Tamira Paszek por 2 sets a 0, parciais de 6/4 e 7/6 (8/6), e espera pela vencedora do confronto checo entre Petra Kvitova e Iveta Benesova.