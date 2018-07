Borna Coric vence e avança invicto à semi de torneio para jovens destaques da ATP

As semifinais do Torneio Next Gen ATP Finals, disputado em Milão com a participação de jovens revelações do tênis profissional de até 21 anos, foram definidas nesta quinta-feira com a realização da terceira e última rodada da fase de grupos. O destaque ficou para o croata Borna Coric, 48.º do mundo, que venceu mais uma e avançou de forma invicta na liderança do Grupo B.

Precisando vencer em três ou quatro sets para se classificar, o russo Karen Khachanov começou bem nesta quinta-feira, mas não manteve o embalo e acabou eliminado ainda na fase de grupos. O tenista de 21 anos e 45.º do mundo permitiu a virada de Borna Coric com as parciais de 3/4 (3/7), 2/4, 4/2, 4/0 e 4/2, em 1 hora e 49 minutos de jogo.

Borna Coric terminou a fase de grupos na liderança do Grupo B com três vitórias. O croata terá um duelo inédito nesta sexta-feira contra o também russo Andrey Rublev, 37.º colocado do ATP, que ficou com a segunda vaga do Grupo A ao vencer um confronto direto contra o canadense Denis Shapovalov em cinco sets - parciais de 4/1, 3/4 (8/10), 4/3 (7/2), 0/4 e 4/3 (7/3), em 2 horas e 1 minuto.

Outro beneficiado pelo jogo de cinco sets foi o russo Daniil Medvedev, que bateu o norte-americano Jared Donaldson, 55.º colocado do mundo, por 3 sets a 1 - com parciais de 3/4 (3/7), 4/2, 4/3 (4/1) e 4/0, em 1 hora e 28 minutos. O jogador de 21 anos e 65.º do ranking ficou em segundo lugar no Grupo B, com duas vitórias e uma derrota, e enfrentará o invicto sul-coreano Hyeon Chung, 54.º, em busca de uma vaga na final do torneio.

Em jogo que servia apenas para cumprir tabela, Hyeon Chung precisou lutar por 2 horas e 6 minutos para vencer o já eliminado e convidado italiano Gianliugi Quinzi por 3 sets a 2 - com parciais de 1/4, 4/1, 4/2, 3/4 (6/8) e 4/3.