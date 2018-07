Bósnio Dzumhur surpreende Fognini e fatura o título em São Petersburgo

O bósnio Damir Dzumhur conquistou neste domingo seu primeiro título no circuito da ATP. Na decisão do Torneio de São Petersburgo, na Rússia, o jogador de 25 anos surpreendeu e derrotou o favorito Fabio Fognini de virada, por 2 sets a 1, com parciais de 3/6, 6/4 e 6/2.

Dzumhur precisou de pouco menos de duas horas para despachar o terceiro cabeça de chave da competição e levantar o troféu pela primeira vez. Com o título, o número 55 do mundo deve ganhar posições na nova atualização do ranking da ATP, que será divulgada nesta segunda-feira.

Para conquistar o título, Dzumhur precisou superar um início ruim, no qual teve o saque quebrado em duas oportunidades. A partir da segunda parcial, porém, o bósnio tomou o controle da partida e arrancou para o triunfo. No total, aproveitou quatro dos sete break points que teve.

FRANÇA

No Torneio de Metz, na França, a zebra também tomou conta da decisão neste domingo. O alemão Peter Gojowczyk, vindo do qualifying, surpreendeu o anfitrião Benoit Paire, cabeça de chave número 7, e faturou o primeiro título de sua carreira ao vencer por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/2.

Apenas número 95 do mundo, Gojowczyk calou a torcida da casa e não cedeu sequer um break point ao rival. Em um primeiro set bastante equilibrado, ele conseguiu uma quebra no fim para largar em vantagem. A derrota abalou Paire, que foi amplamente dominado na segunda parcial e teve que se contentar com o vice.