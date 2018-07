Bouchard derrota checa e vai às oitavas do US Open

Bouchard, que neste ano foi semifinalista do Aberto da Austrália e de Roland Garros e vice-campeã de Wimbledon, agora vai encarar nas oitavas de final a russa Ekaterina Makarova, que derrotou a casaque Zarina Diyas (6/2 e 6/4). Makarova venceu o único duelo ente elas.

Neste sábado, Bouchard oscilou bastante no duelo com Zahlavova Strycova. No primeiro set, a checa conseguiu a primeira quebra de serviço, mas depois perdeu o seu saque três vezes, sendo batida pela canadense por 6/2.

No segundo set, Bouchard perdeu o seu serviço duas vezes, mas conseguiu devolver as quebras. Assim, a definição ficou para o tie-break, vencido por Zahlavova Strycova. O terceiro set não teve quebras de serviço até o sétimo game. A partir dele, foram três, sendo duas favoráveis para Bouchard. No décimo game, a canadense confirmou seu saque e fechou a parcial em 6/4 e o jogo em 2 sets a 1 para avançar no US Open.

DUPLAS MISTAS - Campeão de duplas mistas do US Open em 2012, atuando ao lado da russa Ekaterina Makarova, o brasileiro Bruno Soares segue firme na luta pelo segundo título do torneio. Neste sábado, ele e a indiana Sania Mirza se classificaram às quartas de final ao vencerem o britânico Jamie Murray e a australiana Casey Delacqua por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 7/6 (10/8), em 1 hora e 17 minutos.