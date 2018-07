Bouchard leva 'pneu' e cai na estreia em Istambul; Errani avança

Ex-integrantes do Top 10 do ranking da WTA, a canadense Eugenie Bouchard e a italiana Sara Errani tiveram destinos opostos na rodada de abertura do Torneio de Istambul, na Turquia, nesta terça-feira. Enquanto a canadense se despediu da chave de forma precoce, com direito a um "pneu", Errani venceu com facilidade, inclusive aplicando um 6/0 na estreia.

Atual 59ª colocada do ranking, Bouchard foi eliminada pela eslovaca Jana Cepelova pelo placar de 2 sets a 0, com parciais de 6/0 e 6/4. A tenista, vice-campeã de Wimbledon, tenta emplacar ainda uma sequência de vitórias no circuito. Na semana passada, chegou a jogar um torneio de nível ITF, na Flórida, para somar mais pontos e ganhar ritmo.

Enquanto Bouchard se despedia, Sara Errani mostrava força ao ceder apenas um game diante da taiwanesa Hsieh Su-Wei, por 6/0 e 6/1. Nas oitavas de final, a tenista da Itália vai enfrentar o vencedor do duelo entre a belga Elise Mertens e a ucraniana Kateryna Kozlova.

Também avançaram, entre as cabeças de chave, as romena Irina Begu e Sorana Cirstea. Begu, terceira pré-classificada, superou a alemã Tatjana Maria por 1/6, 6/1 e 7/5, enquanto Cirstea bateu a francesa Fiona Ferro por 6/3 e 6/1. Já búlgara Tsvetana Pironkova, sétima cabeça de chave, foi eliminada pela local Basak Eraydin por 6/2 e 6/4.

Venceram também nesta terça a espanhola Sara Sorribes Tormo, a russa Anna Kalinskaya e a belga Kirsten Flipkens.