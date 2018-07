Bouchard vacila, leva virada e cai na estreia em torneio belga

A canadense Eugenie Bouchard entrou no Torneio de Antuérpia como a principal favorita ao título. Atual número sete do mundo, a tenista de 20 anos era a grande aposta da organização para empolgar a torcida, mas ela não resistiu à forte reação da alemã Mona Barthel e se despediu logo na estreia na competição belga, nesta quinta-feira.

Bouchard abriu 6/4 no set inicial, mas sofreu forte queda de rendimento nas parciais seguintes e aceitou a virada, com parciais de 6/1 e 6/2. Nas quartas de final, Barthel vai enfrentar a checa Barbora Zahlavova Strycova, que avançou ao superar a francesa Alize Cornet por 6/4 e 6/2.

A queda da canadense não foi a única surpresa do dia. A alemã Angelique Kerber, segunda cabeça de chave do torneio, seguiu os mesmos passos de Bouchard. Com um inesperado fraco desempenho, ela venceu apenas dois games diante da experiente Francesca Schiavone e foi derrotada por duplo 6/1.

" SRC="/CMS/ICONS/MM.PNG" STYLE="FLOAT: LEFT; MARGIN: 10PX 10PX 10PX 0PX;

A adversária da italiana nas quartas será a espanhola Carla Suarez Navarro, que impôs forte virada à romena Monica Niculescu, com direito a um ''pneu'': 4/6, 6/0 e 6/2.

As demais favoritas avançaram na chave nesta quinta-feira. A checa Lucie Safarova derrotou a francesa Kristina Mladenovic (6/4 e 6/1), enquanto a eslovaca Dominika Cibulkova bateu a holandesa Indy De Vroome (6/3, 3/6 e 6/2), e a checa Karolina Pliskova despachou a alemã Annika Beck (duplo 6/3).

TAILÂNDIA - No Torneio de Pattaya, a eslovaca Daniela Hantuchova garantiu seu lugar nas quartas de final ao superar a chinesa Zheng Saisai por 7/6 (7/5) e 6/2. Já as cabeças de chave Kurumi Nara, do Japão, e Jarmila Gajdosova, da Austrália, se despediram da competição tailandensa. Nara perdeu da russa Evgeniya Rodina por 6/2 e 6/4. E a australiana foi superada pela croata Ajla Tomljanovic por 7/6 (7/3) e 6/3.