Bouchard vence e pega surpresa na final em Nuremberg

Atual 19ª colocada do ranking mundial, Bouchard terá como adversária na decisão deste sábado uma surpresa. Trata-se da checa Karolina Pliskova, que nesta sexta derrotou a ucraniana Elina Svitolina, quarta cabeça de chave, por 2 sets a 1, com parciais de 2/5, 6/1 e 6/2.

Essa será a segunda vez que Bouchard enfrentará Pliskova, hoje a 64ª tenista do ranking mundial. No único confronto entre as duas até aqui, a canadense teve trabalho para superar a rival por 2 sets a 1, de virada, na estreia do US Open de 2013.

ESTRASBURGO - A finalistas do Torneio de Estrasburgo, outra competição que serve de preparação para Roland Garros, também foram definidas nesta sexta-feira. E a porto-riquenha Monica Puig assegurou lugar na sua primeira decisão de um torneio do circuito da WTA ao bater a norte-americana Madison Keys por 2 sets a 0, com 7/5 e 6/3.

Hoje na 56ª colocação do ranking mundial, Puig pegará na final do torneio francês a espanhola Silvia Soler, que eliminou a norte-americana Christina McHale com uma vitória por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 5/7, 7/6 (9/7) e 6/3, na outra semifinal.