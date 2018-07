Brasil conquista Zonal Americano e avança na Fed Cup

LAMBARÉ - O tênis feminino brasileiro conseguiu uma grande conquista neste sábado, ao ganhar o Zonal Americano da Fed Cup, versão para as mulheres da Copa Davis. Na decisão disputada fora de casa, na cidade de Lambaré, a equipe derrotou o Paraguai por 2 jogos a 0. Assim, o Brasil vai voltar a jogar os playoffs do Grupo Mundial do torneio após 10 anos de ausência.

Na última vez em que o Brasil foi aos playoffs em busca da vaga no Grupo Mundial (divisão de elite da Fed Cup), acabou perdendo o confronto para a Croácia em 2004. Agora, a equipe brasileira espera a definição de seu adversário na disputa, que será sorteado na terça-feira - pode ser Sérvia, Canadá, Suécia, Polônia, França, Suíça, Argentina ou Japão.

Liderada por Teliana Pereira, que ocupa a 92ª posição no ranking da WTA, a equipe do Brasil conseguiu uma vitória relativamente tranquila no Paraguai. Ela própria ganhou de Veronica Cepede Royg por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2. E Paula Gonçalves, atualmente a número 314 do mundo, derrotou a paraguaia Montserrat Gonzalez por 6/3, 4/6 e 6/1.