Brasil convoca força máxima para duelo na Copa Davis

Em sua estreia no cargo de capitão do Brasil na Copa Davis, o técnico João Zwetsch convocou força máxima para o confronto contra o Uruguai, entre os dias 7 e 9 de maio, em Bauru (SP). Na lista divulgada nesta terça-feira, foram chamados os dois melhores tenistas brasileiros na atualidade, Thomaz Bellucci e Marcos Daniel, e dupla de maior sucesso do País, formada por Bruno Soares e Marcelo Melo.

"Nesta convocação, eu decidi chamar os melhores jogadores que temos no momento. A situação que vamos enfrentar, o nível dos jogadores, pede uma equipe forte. Estou tranquilo com relação à minha estreia. É um confronto difícil, mas o pessoal está em bom ritmo, em um bom momento. O importante é que tenhamos uma equipe boa. E, com esta formação, nós certamente estaremos fortes", disse João Zwetsch.

Número 1 do Brasil, Bellucci ocupa atualmente o 33º lugar no ranking mundial. E Marcos Daniel, o segundo melhor tenista brasileiro na atualidade, aparece na 95ª colocação na lista da ATP. Enquanto isso, Bruno Soares e Marcelo figuram entre os 50 melhores duplistas do planeta - respectivamente, na 23ª e 43ª posições.

Além dos quatro titulares, João Zwetsch chamou André Ghem e Ricardo Hocevar como reservas, enquanto Augusto Laranja e Guilherme Clezar são os juvenis convidados para treinar com a equipe brasileira durante a preparação para o confronto. Do lado uruguaio, o principal nome é Pablo Cuevas, que ocupa o 54º lugar no ranking mundial.

O confronto entre Brasil e Uruguai, no interior paulista, é válido pelo Zonal Americano da Copa Davis. Quem sair com a vitória no duelo se classifica para disputa a repescagem do Grupo Mundial, em setembro, quando estará em jogo uma vaga na divisão de elite do torneio.