Brasil define equipe que enfrentará a Croácia pela Copa Davis

O tênis brasileiro já tem definida a equipe que defenderá o País pela Copa Davis. Thomaz Bellucci, João 'Feijão' Souza, Marcelo Melo e Bruno Soares foram os escolhidos para representarem o Brasil na competição. A equipe é a mesma que enfrentou a Argentina, fora de casa, em março deste ano.

Os confrontos contra a Croácia acontecerão entre os dias 18 e 20 de setembro, no saibro do Costão do Santinho, em Florianópolis. A equipe dirigida pelo capitão João Zwetsch já sabe quais atletas serão adversários no duelo. Pelo país europeu, o atual campeão do US Open e número 9 no ranking da ATP, Marin Cilic, estará ao lado de Borna Coric, Ivan Dogic e Franko Skugor para o embate, válido pela repescagem do Grupo Mundial.

A principal esperança nos jogos de simples da equipe brasileira é Thomaz Bellucci. O paulista voltou ao top 30 do mundo e confirmou a boa fase chegando à terceira fase do US Open, quando perdeu para o britânico Andy Murray, número 3 do mundo.

No entanto, o capitão da equipe, João Zwetsch, aposta que o maior diferencial para o Brasil será a dupla formada por Bruno Soares e Marcelo Melo, que acumulam nove vitórias consecutivas em partidas da Copa Davis.

“Acho que nossa dupla é sempre um ponto de equilibrio muito importante dentro da nossa equipe, desta vez não vai ser diferente. É um ponto crucial, o Marcelo está tendo um ano excepcional, o Bruno nem tanto, mas com um ótimo nível”, afirma.