Brasil derrota a Argentina e vai à final do Zonal Americano I da Fed Cup

O Brasil passou pela Argentina nesta sexta-feira e se classificou à decisão do Zonal Americano I da Fed Cup. A equipe do País teve dificuldade, mas passou pelas rivais por 2 a 1, em Medellín, na Colômbia, e ficou com a vaga após encerrar a fase de grupos com 100% de aproveitamento.

Nesta primeira fase, o Brasil venceu os três confrontos que fez - contra Argentina, Chile e Porto Rico - e ficou com a liderança do Grupo B. Na decisão, vai encarar o Paraguai, que confirmou a vaga ao bater o México nesta sexta, também por 2 a 1, e fechar a chave A na liderança.

Na primeira partida do dia, Carolina Meligeni derrotou Catalina Pella por 2 sets a 0, com duplo 6/4. Na sequência, porém, a tenista número 1 do Brasil, Bia Haddad, foi surpreendida por Victoria Bosio e perdeu por 2 sets a 1, com parciais de 6/7 (3/7), 7/5 e 7/6 (7/4).

A decisão do confronto, então, ficou para a partida de duplas. E nela, Bia Haddad e Luisa Stefani levaram a melhor sobre Jazmin Ortenzi e Catalina Pella por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/3.

Agora, as brasileiras se preparam para a final diante do Paraguai, que acontecerá neste sábado, novamente em Medellín. Se vencer, o País garantirá uma vaga nos playoffs do Grupo Mundial.