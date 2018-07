Brasil escolhe entre experiência e juventude para o quarto jogador

Pelo menos até quinta-feira, quando será sorteada a ordem de confrontos entre Brasil e Espanha na Copa Davis, a indefinição sobre quem será o quarto jogador do País ficará mantida aos olhos do público. O capitão João Zwetsch, no entanto, já avisou ao grupo na noite de terça-feira quem será o segundo tenista nas partidas de simples: o experiente Rogério Dutra Silva, de 30 anos, ou o novato Guilherme Clezar, de 21 anos.

O suspense da confirmação do quarto titular se une à polêmica da convocação dos dois jogadores. Pela lógica, o Brasil escalaria seus tenistas mais bem posicionados no ranking. Thomaz Bellucci, hoje, é indiscutivelmente o número 1 do Brasil, pela experiência e posição na lista da ATP (é o 83.º). Mas Zwetsch preferiu "pular" o segundo do País, João Souza, 103.º do mundo, para chamar Clezar (189.º do ranking) e Rogerinho (201.º).

Para o capitão brasileiro, os bons resultados de Feijão na temporada não são suficientes para fazê-lo integrar o time da Davis. Zwetsch destaca a convocação de Clezar, seu atleta no circuito mundial, como um passo importante para a renovação. E Rogerinho tem a confiança do treinador após o papel determinante no confronto diante do Equador, em abril, no Zonal Americano, quando venceu seus dois jogos de simples e o Brasil levou a série por 3 a 1.

O tenista preterido chiou. Citou um possível favorecimento ao tenista treinado pelo capitão da Davis e disse estar em melhor fase que os dois colegas convocados. Nem Rogerinho, nem Clezar quiseram se alongar na polêmica.

"Acho que o João já deu todas as explicações sobre a convocação", disse Clezar. Ao contrário de Rogerinho, ele não teve boa participação contra os equatorianos (sua primeira convocação para a Davis), quando precisou abandonar um jogo, lesionado. Clezar diz que os problemas estão superados. "Foi uma fatalidade. Desde que voltei de lesão (na coxa), tenho focado muito na parte física. Me vejo um degrau acima fisicamente do que estava no Equador".

Rogerinho teve problemas físicos na temporada. "Eu vim de duas lesões neste ano, mas sinto que estou jogando bem", disse o atleta, que não é top 100 desde a metade de 2013. A confiança para Davis, contudo, vem de seu apreço pelo torneio. "É a competição que eu mais gosto e com a que eu mais me identifico. A Davis sempre me dá muita confiança. Depois do confronto com o Equador, ganhei um torneio uma semana depois. Espero levar isso para depois e começar o ano que vem mais próximo do top 100."

A indefinição que ainda se estende não é motivo de preocupação para nenhum dos dois. "É uma coisa nova, e acho interessante. O Clezar é jovem, pela idade, mas tem experiência. Ele é o futuro do Brasil", afirma Rogerinho. O companheiro mantém o discurso afinado. "Sem dúvida, saber que existe a possibilidade de jogar sempre deixa o jogador mais motivado. Independentemente de jogar ou não, vou estar 100% fechado com a equipe para que possamos sair vitoriosos."