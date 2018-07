Brasil fecha ano sem tenista no Top 100 pela 1ª vez desde 2013

O Brasil vai encerrar o ano de 2017 sem um representante no Top 100 do ranking masculino de tênis. Será a primeira vez que isso acontece desde 2013, temporada em que Thomaz Bellucci e Rogério Dutra Silva ficaram fora até do Top 120. Desta vez, a dupla e Thiago Monteiro ficaram de fora da lista dos 100 primeiros colocados.

A esperança era Rogerinho, que vem sendo o número 1 do Brasil nos últimos meses. Ele disputou o Challenger do Rio de Janeiro, na semana passada, mas acabou sendo eliminado nas quartas de final. A derrota nesta fase do torneio o fez cair uma posição no ranking, para o 102º lugar.

Sem entrar em quadra desde agosto, Bellucci sustentou a 113ª colocação. Monteiro, por sua vez, subiu quatro posições e alcançou o 124º posto, graças a boa campanha no Rio de Janeiro. Ele parou nas semifinais.

As quedas seguidas dos brasileiros no ranking preocupa porque eles podem perder a vaga direta na chave principal do Aberto da Austrália, o primeiro Grand Slam de 2018, em janeiro. Via de regra, somente os 105 primeiros colocados conseguem o lugar direto. Quem ficar de fora, terá que disputar o qualifying.

Assim, neste momento, somente Rogerinho estaria garantido. A organização da competição australiana deve anunciar nos próximos dias os tenistas que entrarão direto na chave, sem necessidade de passar pelo qualifying.

No ranking atualizado nesta segunda, não houve mudanças no Top 50. A maior parte dos tenistas já está de férias ou até mesmo em clima de pré-temporada, visando o ano de 2018. O espanhol Rafael Nadal segue na ponta, seguido do suíço Roger Federer e do búlgaro Grigor Dimitrov. O alemão Alexander Zverev e o austríaco Dominic Thiem completam a lista dos cinco primeiros.

A disputa da final da Copa Davis, no fim de semana, não alterou o ranking. O confronto entre França e Bélgica encerrou oficialmente a temporada. Jogando em casa, os franceses levaram a melhor e faturaram a 10ª taça na história do tênis da França.

Confira a lista dos 20 primeiros colocados do ranking:

1º - Rafael Nadal (ESP), 10.645 pontos

2º - Roger Federer (SUI), 9.605

3º - Grigor Dimitrov (BUL), 5.150

4º - Alexander Zverev (ALE), 4.610

5º - Dominic Thiem (AUT), 4.015

6º - Marin Cilic (CRO), 3.805

7º - David Goffin (BEL), 3.775

8º - Jack Sock (EUA), 3.165

9º - Stan Wawrinka (SUI), 3.150

10º - Pablo Carreño Busta (ESP), 2.615

11º - Juan Martín del Potro (ARG), 2.595

12º - Novak Djokovic (SER), 2.585

13º - Sam Querrey (EUA), 2.535

14º - Kevin Anderson (AFS), 2.480

15º - Jo-Wilfried Tsonga (FRA), 2.320

16º - Andy Murray (ESC), 2.290

17º - John Isner (EUA), 2.265

18º - Lucas Pouille (FRA), 2.235

19º - Tomas Berdych (RCH), 2.095

20º - Roberto Bautista Agut (ESP), 2.015

102º - Rogério Dutra Silva (BRA), 571

113º - Thomaz Bellucci (BRA), 531

124º - Thiago Monteiro (BRA), 475