Brasil fecha com 5 a 0 sobre o Uruguai o duelo zonal da Copa Davis

MONTEVIDÉU - O Brasil fechou o confronto contra o Uruguai, pelo Zonal Americano da Copa Davis, em Montevidéu, com mais duas vitórias neste domingo. As partidas serviram apenas para cumprir tabela. Já classificado para a repescagem do Grupo Mundial, o time brasileiro encerrou o duelo em Montevidéu com o placar de 5 a 0.

Melhor duplista do País, Bruno Soares só jogou cinco partidas do circuito ATP nas últimas três temporadas, todas em qualifyings. Só venceu duas. Mesmo assim foi o escolhido pelo capitão brasileiro, João Zwetsch, para enfrentar Ariel Behar, de 21 anos, apenas o 1003.º do mundo. Venceu por 2 sets a 0, com duplo 6/2 - os jogos deste domingo foram em melhor de três sets, já que só serviam para cumprir tabela.

Depois, Rogério Dutra Silva, o Rogerinho, número dois do Brasil no confronto, encarou Martín Cuevas, jovem irmão de Pablo Cuevas, que, machucado, não conseguiu participar do confronto. Assim como nos quatro jogos anteriores, a vitória foi brasileira, por 2 sets a 0, parciais de 6/3 e 7/6(7/4). No total, o Brasil venceu 13 sets. O Uruguai, nenhum.

O sorteio da repescagem do Grupo Mundial acontecerá na próxima terça-feira e colocará o Brasil contra um dos oito cabeças de chave: República Checa, Rússia, Croácia, Índia, Chile, Áustria, Romênia ou Israel. E o Brasil só não jogará com certeza em casa se pegar os romenos. Contra Israel e Rússia, o mando de campo será decidido por sorteio, já que serão confrontos inéditos. Frente a qualquer um dos demais times, o Brasil será mandante.

Também participarão das eliminatórias do Grupo Mundial o Japão, a Austrália, a Itália, a África do Sul, o Chile e a Bélgica. Equador e Canadá ainda disputam a última vaga. Após dois dias de disputa, os sul-americanos vencem por 2 a 1.