Brasil fica só com Ghem no quali do Aberto da Austrália Apenas um tenista brasileiro segue vivo no qualifying do Aberto da Austrália, que teve a sua segunda rodada nesta sexta-feira e definiu os classificados para a jornada que definirá os últimos classificados para a chave principal do primeiro Grand Slam do ano. Trata-se de Andre Ghem, que desta vez superou o canadense Pierre Ludovic Duclos por 2 sets a 1, de virada, com 6/7 (3/7), 6/3 e 6/4.