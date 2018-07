Brasil Open 2015 começa a venda de ingressos promocionais

A 15ª edição do Brasil Open 2015, que acontecerá entre os dias 9 e 15 de fevereiro, tem seus ingressos com valores promocionais disponíveis no site do Ingresso Rápido a partir desta segunda-feira. O torneio será realizado no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, e contará com a presença do espanhol Feliciano López, o 14° do mundo. Ele fará sua estreia na competição.

No ano passado, o evento marcou o primeiro título em torneios ATP de Federico Delbonis que faturou 250 pontos no ranking, levantando seu primeiro troféu na carreira. O torneio também foi marcado pela presença do presidente Chris Kermode que elogiou a estrutura e a organização da competição.

VALORES DOS INGRESSOS

Dias 9, 10 e 11 de fevereiro (segunda, terça e quarta):

Cadeira Superior - R$ 15,00

Cadeira Inferior Fundo de Quadra - R$ 50,00

Cadeira Inferior Lateral - R$ 40,00

Dia 12 de fevereiro (quinta)

Cadeira Superior - R$ 25,00

Cadeira Inferior Fundo de Quadra - R$ 60,00

Cadeira Inferior Lateral - R$ 50,00

Dia 13 de fevereiro (sexta)

Cadeira Superior - R$ 35,00

Cadeira Inferior Fundo de Quadra - R$ 80,00

Cadeira Inferior Lateral - R$ 60,00

Dia 14 de fevereiro (sábado) - Semifinais

Cadeira Superior - R$ 45,00

Cadeira Inferior Fundo de Quadra - R$ 100,00

Cadeira Inferior Lateral - R$ 80,00

Dia 15 de fevereiro (domingo) - Finais de simples e duplas

Cadeira Superior - R$ 70,00

Cadeira Inferior Fundo de Quadra - R$ 120,00

Cadeira Inferior Lateral - R$ 100,00

Pacote para todos os dias (9 a 15 de fevereiro)

Cadeira Superior - R$ 176,00

Cadeira Inferior Fundo de Quadra - R$ 408,00

Cadeira Inferior Lateral - R$ 328,00

Pacote semifinais e finais (14 e 15 de fevereiro)

Cadeira Superior - R$ 97,50

Cadeira Inferior Fundo de Quadra - R$ 187,00

Cadeira Inferior Lateral - R$ 153,00

Pacote segunda a quarta (9 a 11 de fevereiro)

Cadeira Superior - R$ 36,00

Cadeira Inferior Fundo de Quadra - R$ 128,00

Cadeira Inferior Lateral - R$ 96,00

Pacote quinta e sexta (12 e 13 de fevereiro)

Cadeira Superior - R$ 48,00

Cadeira Inferior Fundo de Quadra - R$ 112,00

Cadeira Inferior Lateral - R$ 88,00