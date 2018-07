Brasil Open abre venda de ingressos nesta segunda-feira A venda de ingressos para o Brasil Open começa a ser realizada nesta segunda-feira, através da internet, com preços que vão de R$ 10,00 a R$ 60,00. O principal torneio do tênis brasileiro será realizado entre os dias 11 e 19 de fevereiro, no ginásio do Ibirapuera, em São Paulo.