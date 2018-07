Brasil Open de 2011 terá os três últimos campeões

Único torneio da ATP a ser disputado no País, o Brasil Open terá uma chave com 28 tenistas, sendo que os quatro primeiros cabeças de chave entram direto na segunda rodada. E a premiação total será de US$ 527 mil - o campeão fatura US$ 85.700.

Pelo ranking desta semana, Almagro aparece em 15º lugar e seria o cabeça de chave número 1 do Brasil Open. Mas o tênis brasileiro também estará bem representado na Costa do Sauipe: Thomaz Bellucci é atualmente o número 31 do mundo.

Além de Bellucci, o Brasil já tem outro tenista garantido na chave principal do Brasil: Ricardo Mello, que ocupa o 76º lugar no ranking. Mas o número de brasileiros deve aumentar, com a distribuição de convites e a disputa do qualifying.

Confira a lista de inscritos para o Brasil Open:

Nicolas Almagro (ESP)

Albert Montañes (ESP)

Juan Carlos Ferrero (ESP)

Thomaz Bellucci (BRA)

Juan Ignacio Chela (ARG)

Potito Starace (ITA)

Alexandr Dolgopolov (UCR)

Tommy Robredo (ESP)

Victor Hanescu (ROM)

Fabio Fognini (ITA)

Daniel Gimeno Traver (ESP)

Pablo Cuevas (URU)

Santiago Giraldo (COL)

Carlos Berlocq (ARG)

Lukasz Kubot (POL)

Pablo Andujar (ESP)

Pere Riba (ESP)

Eduardo Schwank (ARG)

Ricardo Mello (BRA)