Brasil Open divulga lista com apenas três tenistas do top 50

A lista de inscritos do Brasil Open, segundo maior torneio de tênis do País, foi oficialmente divulgada pela ATP nesta quarta-feira e confirmou a presença de apenas três tenistas que hoje fazem parte do top 50. Além do brasileiro Thomaz Bellucci, atual 37º colocado do ranking mundial, a competição terá como outras duas maiores atrações o italiano Fabio Fognini, 21º, e o uruguaio Pablo Cuevas, o 41º.

Prestes a ocorrer pela primeira vez no Esporte Clube Pinheiros, após quatro anos sendo disputado no Ginásio do Ibirapuera, o ATP 250 realizado em São Paulo acontecerá entre 22 e 28 de fevereiro e ficou esvaziado de tenistas de maior destaque também pelo fato de que ocorrerá uma semana após o Rio Open. O ATP 500 da capital carioca, principal torneio da América do Sul na atualidade, terá Rafael Nadal, David Ferrer, Jo-Wilfried Tsonga e John Isner, entre outros destaques.

Entre os tenistas confirmados como participantes, Cuevas é o atual campeão do Brasil Open, sendo que outros dois vencedores da competição que também estão na lista de inscritos são o argentino Federico Delbonis, que ergueu a taça em 2014, e o espanhol Nicolas Almagro, tricampeão com os títulos de 2012, 2011 e 2008. Bellucci, por sua vez, foi vice-campeão em 2009 e é o único brasileiro garantido na chave principal do Brasil Open, sendo que na semana anterior ele jogará o Rio Open.

A chave do Brasil Open contará com tenistas de nove países. E a Espanha conta com sete representantes ao total já confirmados. Além de Almagro, figuram na lista de inscritos Albert Ramos-Vinolas (55º colocado da ATP), Pablo Andujar (59º), Pablo Carreño Busta (67º), Inigo Cervantes (72º), campeão do ATP Challenger Tour Finals de 2015, Daniel Muñoz de la Nava (77º) e Marcel Granollers (84º).

Tenistas de Colômbia, Sérvia, Japão e França também estão na lista de confirmados. São eles: Santiago Giraldo (COL), 70º colocado da ATP; Dusan Lajovic (SER), 79º; Paul-Henri Mathieu (FRA), 96º; e Daniel Taro (JAP), 97º.

O italiano Paolo Lorenzi e Marco Cecchinato, respectivos 69º e 91º colocados do ranking mundial, e os argentinos Guido Pella (76º) e Diego Schwartzman (89º) são os outros jogadores já garantidos na chave principal do Brasil Open.