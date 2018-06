Brasil Open formaliza convite para André Sá encerrar carreira em São Paulo

André Sá vai mesmo se despedir das quadras no Brasil Open. Nesta quinta-feira, os organizadores do ATP 250 paulistano formalizaram o convite ao mineiro e ao compatriota Thomaz Bellucci para a disputa da chave de duplas do evento, que ocorrerá entre 26 de fevereiro e 4 de março no Ginásio do Ibirapuera, em quadras de saibro.

Esta será a 18ª edição do Brasil Open, que entre 2001 e 2011 foi disputado na Costa do Sauipe (BA). Sá participou de todos os eventos, sendo que entre 2001 e 2006 jogou na chave de simples e apenas em 2005 não disputou o evento de duplas, do qual foi campeão na temporada passada, ao lado de Rogério Dutra Silva, e também em 2008, com Marcelo Melo.

"Com certeza, foram alguns dos momentos mais importantes da minha carreira", afirmou o mineiro, de 40 anos e que hoje ocupa a 91ª posição no ranking de duplistas da ATP. "Eu espero um ótimo desempenho como todos os outros anos. Esse ano as emoções serão diferentes, mas intensas, com certeza", completou.

Além de Sá e Bellucci, os organizadores do Brasil Open também anunciaram nesta quinta o convite para os franceses Gael Monfils e Dorian Descloix disputarem a chave de duplas no Ibirapuera.

A ATP também divulgou a lista de entradas das duplas do evento paulistano com a presença de três campeões do torneio: o argentino Horacio Zeballos (2016) e o uruguaio Pablo Cuevas (2010), que formarão uma dupla, além do espanhol Guillermo Garcia-Lopez (2014). A relação ainda será completada por mais quatro parcerias.