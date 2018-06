Brasil Open voltará a ser disputado no Ginásio do Ibirapuera

O Brasil Open voltará ao Ginásio do Ibirapuera neste ano. Nesta segunda-feira, a organização do torneio de tênis de nível ATP 250 confirmou que vai retornar ao Complexo Desportivo Constância Vaz Guimarães após dois anos, quando foi disputado no Esporte Clube Pinheiros.

"Constatamos ao longo desses dois últimos anos que o fã do Brasil Open pedia a volta do torneio para o Ibirapuera. Entre 2012 e 2015 tivemos o melhor índice de público do torneio. Em 2018 teremos mais espectadores, com maior quantidade de ingressos disponível e preços mais acessíveis", prometeu o diretor do Brasil Open, Roberto Marcher.

Com o retorno, o Brasil Open voltará a ser o único torneio do circuito disputado sobre saibro e indoor. "O fato de ser disputado em quadra indoor facilita bastante, pois não corremos risco de interferência das condições climáticas adversas desse período em São Paulo, já que chove muito nessa época", destacou Marcher.

Além do pedido do público e das condições climáticas, influíram na decisão a localização do ginásio e a maior estrutura para os jogadores. "O Brasil Open é, sem dúvida, um dos mais importantes eventos esportivos do calendário da cidade de São Paulo. E nada mais justo voltar a ser realizado no Ginásio do Ibirapuera, um importante ponto turístico e arquitetônico da capital paulista", afirmou o dirigente.

No complexo, o Brasil Open será disputado em duas quadras cobertas (a quadra central com capacidade para cerca de 10 mil pessoas e a quadra 1), além de três quadras cobertas para treinos, no Círculo Militar, localizado ao lado do Ginásio do Ibirapuera, e duas quadras de aquecimento, ao lado da quadra 1.

O torneio paulistano, que será disputado entre 26 de fevereiro e 4 de março, divulgará nos próximos dias a data de início das vendas dos ingressos e seus valores.