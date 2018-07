Brasil perde mais uma e Suíça abre 2 a 0 na Fed Cup

CATANDUVA - A equipe brasileira está à beira da derrota nos playoffs do Grupo Mundial II da Fed Cup de Tênis. Depois de Teliana Pereira perder a primeira partida da série melhor de cinco diante da Suíça neste sábado, à tarde foi a vez de Paula Gonçalves cair diante de Belinda Bencic por 2 sets a 0, com duplo 6/3. Assim, o time suíço precisa apenas de um triunfo nas três partidas restantes, que acontecerão neste domingo, para vencer a série.

Mesmo atuando em Catanduva, no interior de São Paulo, a número 289 do mundo Paula Gonçalves entrou em quadra com o favoritismo todo do lado de Bencic, jovem de 17 anos que vem surpreendendo no circuito e já ocupa a 91.ª colocação no ranking. No primeiro set, a brasileira até começou bem e conseguiu uma quebra logo de casa, abrindo 2 a 0, mas daí em diante não encontrou mais seu jogo.

Imediatamente, Bencic devolveu a quebra, tomou conta do duelo e conseguiu fechar o primeiro set. Na segunda parcial, a história foi parecida: a suíça seguiu com o controle da partida, impôs seu estilo e abriu a vantagem necessária para fechar.

Neste domingo, Teliana Pereira terá pela frente Belinda Bencic na primeira partida do dia. Se perder, o Brasil será derrotado na série e disputará a próxima edição do Zonal Americano. Se vencer, o País se manterá vivo na briga por uma vaga na próxima disputa do Grupo Mundial II.