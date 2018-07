Brasil perde para Colômbia na estreia no Zonal Americano I da Fed Cup

O Brasil começou mal a sua participação no Zonal Americano I da Fed Cup, que está sendo realizado em quadras duras na cidade de Metepec, no México. Nesta segunda-feira, a equipe do País perdeu por 2 a 1 para a Colômbia, com derrotas nos jogos de simples e triunfo no duelo de duplas.

No primeiro confronto do dia, Gabriela Cé, a 506ª colocada no ranking da WTA, perdeu para Maria Serrano, de 15 anos e número 1231 do mundo, por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 6/3 e 7/6 (15/13), em 2 horas e 48 minutos.

Na sequência, o revés foi de Teliana Pereira. A número 189 do mundo perdeu para Mariana Duque, 113ª colocada no ranking, por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/1, em 1 hora e 19 minutos.

Depois, no jogo de duplas, Carolina Meligeni Alves e Luisa Stefani diminuíram o prejuízo brasileiro com o triunfo por 2 a 1 sobre Maria Fernanda Herazo Gonzalez e Maria Paulina Perez-Garcia, com parciais de 4/6, 6/4 e 6/2, em 1 hora e 41 minutos.

No Grupo B do Zonal Americano I, O Brasil volta a jogar nesta terça-feira diante do México. Os outros adversários na chave vão ser a Argentina e o Chile. O primeiro colocado da chave avança para o final contra o melhor time do grupo com Canadá, Paraguai, Bolívia e Venezuela. O vencedor garante vaga nos playoffs do Grupo Mundial II da Fed Cup.